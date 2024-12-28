Отца четверых убитых в Тверской области детей поместили под стражу
Суд в Тверской области арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве своих детей
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Подозреваемый в убийстве четверых детей в СНТ «Межурка», расположенном в Тверской области, помещен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
В официальном заявлении говорится, что решение о мере пресечения было принято на выездном судебном заседании в медицинском учреждении, куда был доставлен обвиняемый в убийстве своих малолетних детей. Это решение основывалось на позиции прокуратуры Заволжского района города Твери.
Напомним, что 28 декабря в доме в СНТ «Межурка» под Тверью были найдены тела четверых малолетних детей с признаками насильственной смерти. В связи с этим инцидентом инициировано уголовное расследование.
Ранее детский омбудсмен региона Лариса Мосолыгина сообщила, что семья пережившая трагедию в Тверской области, где погибли четверо детей, получает необходимую поддержку.