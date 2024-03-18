Педагог уральского вуза планировала испортить зеленкой бюллетени из-за потерянных 15 млн рублей

Профессор УрФУ отдала мошенникам 15 млн рублей, а позже по их указке отправилась портить урны с бюллетенями на избирательный участок. Обманщики обещали после этого вернуть ее деньги, пишет URA.RU .

Доктора наук и преподавателя Уральского федерального университета обманули по классической схеме. Женщине позвонили лже-сотрудники ФСБ и Центробанка, которые убедили ее перевести 15 млн рублей на «безопасный» банковский счет. Только позже одураченная гражданка поняла, как ошиблась. Она связалась с мошенниками и потребовала назад свои деньги, ведь большую часть она взяла в кредит. Собеседники согласились с условием, что преподаватель придет в избирательный участок с зеленкой и испортит бланки в урнах.

Именно в пункте для голосования и задержали жительницу Урала. Многие признают ее жертвой мошенников, но это не освободит ее от ответственности. Полагают, что после двухнедельного ареста возбудят уголовное дело по статье о хулиганстве либо о попытке срыва голосования.

Ранее сообщалось, что жительница Белгородской области пыталась залить зеленкой урну с бюллетенями из-за того, что аферисты пообещали закрыть ее кредиты.