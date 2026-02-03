Педагоги бьют тревогу: нынешняя молодежь не может досмотреть фильмы до конца

Педагоги и эксперты в сфере культуры все чаще отмечают тревожную тенденцию: молодое поколение стремительно теряет способность к просмотру полнометражных фильмов, пишет издание The Atlantic.

Исследования, проведенные среди американских студентов, показывают, что многие из них не могут смотреть кино, не отвлекаясь каждые несколько минут на смартфон.

Эксперты связывают такую тенденцию с формированием так называемого «клипового сознания», которое затрудняет длительную концентрацию на визуальном нарративе и снижает способность воспринимать сложную информацию.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что речь идет о потенциальных будущих кинематографистах — студентах творческих и киноведческих специальностей. В ответ на эту проблему система образования начинает перестраиваться. Вместо традиционных заданий по просмотру полных картин преподаватели все чаще просят учащихся ознакомиться лишь с ключевыми фрагментами или сценами.

Статистика выполнения таких заданий наглядно иллюстрирует масштаб проблемы. В среднем менее половины студентов приступают к просмотру назначенного фильма. Из этой группы лишь каждый пятый, то есть около 20%, досматривает картину до финальных титров. Остальные отключаются на разных этапах просмотра.

