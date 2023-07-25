Педагоги и образовательные организации Подмосковья смогут стать участниками премии «Патриот»

Педагоги и наставники, а также образовательные организации из Подмосковья, которые реализуют собственные проекты в сфере гражданско-патриотического воспитания, могут принять участие в премии «Патриот — 2023». Об этом сообщили в областном Минобразования.

В сообщении ведомства уточнили, что они смогут поучаствовать в пяти из 12 номинациях, три из которых — новые. Они посвящены Году педагога и наставника. Данное мероприятие проводят с целью выявить лучшие практики преподавания, а также признать заслуги граждан и организаций за их существенный вклад в воспитание россиян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье стартовал шахматный турнир на кубок Карякина.