Педагоги и сыщики: кого поздравляют сегодня в России и мире
Фото: [freepik.com]
Сегодня отмечают Всемирный день учителей, День работников уголовного розыска и День яблочной запеканки. Подробнее об этих праздниках рассказываем в нашем материале.
День учителя
Во многих странах мира сегодня празднуют День учителя. Впервые его отметили в далеком 1966 году по предложению ЮНЕСКО. В отдельных странах его отметят завтра.
Фото: [freepik.com]
Цель праздника — подчеркнуть ценность работы педагога в воспитании культуры мышления детей и поблагодарить их за вклад в развитие образованности людей во всем мире.
День работников уголовного розыска
Профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска ежегодно отмечают 5 октября только в России. Они пресекают преступления и разыскивают лиц, подрывающих общественный порядок.
Фото: [AP/TASS]
Дата празднования выбрана не случайно. Именно в этот день в далеком 1918 году было создано Центральное управление, занятое уголовным розыском на территории нашей страны.
День яблочной запеканки
Также сегодня празднуют необычную дату — День яблочного пирога. Его придумали в США и в оригинале он называется «The National Apple Betty Day».
Фото: [freepik.com]
Примечательно, что праздник посвящен не всем яблочным пирогам, а одной из его разновидностей — запеканке Apple Betty. В ее состав обязательно входит овес, корица, лимонный сок, коричневый сахар и сливочное масло.
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