Педагоги и сыщики: кого поздравляют сегодня в России и мире

Сегодня отмечают Всемирный день учителей, День работников уголовного розыска и День яблочной запеканки. Подробнее об этих праздниках рассказываем в нашем материале.

День учителя

Во многих странах мира сегодня празднуют День учителя. Впервые его отметили в далеком 1966 году по предложению ЮНЕСКО. В отдельных странах его отметят завтра.

Фото: [ freepik.com ]

Цель праздника — подчеркнуть ценность работы педагога в воспитании культуры мышления детей и поблагодарить их за вклад в развитие образованности людей во всем мире.

День работников уголовного розыска

Профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска ежегодно отмечают 5 октября только в России. Они пресекают преступления и разыскивают лиц, подрывающих общественный порядок.

Фото: [ AP/TASS ]

Дата празднования выбрана не случайно. Именно в этот день в далеком 1918 году было создано Центральное управление, занятое уголовным розыском на территории нашей страны.

День яблочной запеканки

Также сегодня празднуют необычную дату — День яблочного пирога. Его придумали в США и в оригинале он называется «The National Apple Betty Day».

Фото: [ freepik.com ]

Примечательно, что праздник посвящен не всем яблочным пирогам, а одной из его разновидностей — запеканке Apple Betty. В ее состав обязательно входит овес, корица, лимонный сок, коричневый сахар и сливочное масло.

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