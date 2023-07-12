Педагоги Подмосковья смогут пройти курс подготовки школьников к олимпиадам по биологии

Подмосковные педагоги смогут повысить квалификацию по олимпиадной биологии на программе «Сириуса».

Как сообщила пресс-служба областного министерства образования, на курсах слушателям расскажут о научно-методических основах подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников по биологии. Также педагогов ознакомят с опытом работы методических комиссий и особенностями организации исследовательской деятельности.

Участвовать в программе смогут не более сорока педагогов. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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