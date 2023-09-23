Педагоги Подмосковья стали призерами Всероссийского педагогического конкурса «Сердце отдаю детям»
Фото: [Пресс-служба Министерства образования МО]
В девятнадцатый раз состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства образования.
Так, двое педагогов из Подмосковья стали призерами. Юлия Вяткина из подмосковного Щелково заняла второе место в номинации «Педагог дополнительного образования туристско-краеведческой направленности». А Дубнинский педагог Елена Толкачева заняла третье место в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и инвалидностью».
«Поздравляем призеров с отличными результатами. Желаем успехов в профессиональной деятельности и реализации всех намеченных планов и замыслов», — добавили в пресс-службе ведомства.
Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России».