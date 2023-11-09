Педагогический интенсив о гибридном обучении проведут для жителей Подмосковья

В рамках него участники узнают о том, как запуск цифровых классов помогает повысить уровень достижений учащихся, как происходит цифровая трансформация образования и не только. Первый день интенсива пройдет в следующий четверг в Доме Правительства региона, во второй день в пятницу участники посетят школы-пилотные площадки, где уже был успешный опыт реализации проекта «Цифровые классы». Пройти регистрацию и узнать подробности о мероприятии можно здесь. Отметим, что оно пройдет в рамках цикла педагогических интенсивов «Московская область: открытый путь лидерства в образовании», приуроченного к Году педагога и наставника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во Власихе открыли памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву.