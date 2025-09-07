Педагогов Химок познакомили с историей блокадного Ленинграда

На открытом уроке педагогам представили биографию Надежды Ивановны, подчеркнув, что такие люди являются символом мужества, непоколебимости и преданности родной стране. Она пережила ужасные годы блокады и впоследствии сделала значительный вклад в восстановление Химок в послевоенное время.

«История Надежды Тумановой напоминает о необходимости сохранять память о прошлом. Ее жизнь — это выдающийся подвиг, вдохновляющий молодое поколение», — указала собравшимся сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

В рамках урока также обсуждалась специальная военная операция, с участием жителей Химок, поддерживающих военнослужащих. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная призвала помогать бойцам различными способами: плетением маскировочных сетей, изготовлением окопных свечей, изготовлением сухих душей.

Этот урок стал частью обширной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Депутат Химок Глеб Демченко отметил, что в городе прошло уже более 1500 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и поддержку молодежи.

