Педагогов Химок познакомили с историей блокадного Ленинграда

В Химках прошел урок о героях блокадного Ленинграда
На базе школы №30 в Химках состоялся тематический урок, посвященный дню рождения Надежды Тумановой, председателя Химкинского отделения Московской областной общественной организации, объединяющей участников обороны блокадного Ленинграда.
На открытом уроке педагогам представили биографию Надежды Ивановны, подчеркнув, что такие люди являются символом мужества, непоколебимости и преданности родной стране. Она пережила ужасные годы блокады и впоследствии сделала значительный вклад в восстановление Химок в послевоенное время.
«История Надежды Тумановой напоминает о необходимости сохранять память о прошлом. Ее жизнь — это выдающийся подвиг, вдохновляющий молодое поколение», — указала собравшимся сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.
В рамках урока также обсуждалась специальная военная операция, с участием жителей Химок, поддерживающих военнослужащих. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная призвала помогать бойцам различными способами: плетением маскировочных сетей, изготовлением окопных свечей, изготовлением сухих душей.
Этот урок стал частью обширной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Депутат Химок Глеб Демченко отметил, что в городе прошло уже более 1500 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и поддержку молодежи.
