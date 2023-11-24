Педагогов Подмосковья пригласили стать участниками конкурса профессионального мастерства

Педагоги из Московской области могут принять участие в конкурсе профессионального мастерства «Педагогическая лига: правовое воспитание детей и молодежи», который запустили АНО «Агентство поддержки государственных инициатив» и аппарат Уполномоченного по правам человека в России при поддержке российского Минпросвещения. Об этом сообщили в областном Минобразования.

Участниками могут стать сотрудники и руководители общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования. Им предстоит пройти дистанционное обучение по вопросам российского права, образовательного законодательства и возможностям правового просвещения в рамках преподавания различных учебных дисциплин, воспитательной работы и административной деятельности. После этого они смогут решить конкурсные задания, оценка их ответов по номинациям будет произведена автоматически. В каждой номинации определят 400 победителей по количеству набранных баллов. Подробности можно найти здесь.

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