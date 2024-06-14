Педиатр Бережанский рассказал, что нужно взять родителям для детей в путешествие

Врач-педиатр Павел Бережанский в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что нужно брать с собой во время путешествия с детьми, а что лучше вовсе не включать в ручную кладь.

С собой в путешествие важно взять отвлекающие элементы: нешумные игрушки, любимые книги и так далее. Можно даже купить что-то новое, чтобы ребенок действительно отвлекся и стал изучать это в пути.

В качестве перекуса подойдут фрукты, но не все. Например, педиатр советует отказаться от идеи брать с собой бананы.

«Бананы — это большое количество углеводов. По калорийности один банан — это почти как батон. Плюс в духоте (в аэропорту, салоне самолета, автобуса) бананы очень быстро чернеют и портятся, на них садятся бактерии. Они становятся неаппетитными, а могут быть и вредны для здоровья», — отметил Бережанский.

Лучше всего взять в дорогу морковь, яблоки или огурцы. Также подойдут пакетированные маленькие соки и фруктовое пюре, хлебцы и печенье. Обязательно нужно сложить в сумку дезинфекторы в виде спрея, влажные салфетки на водной основе. Последние помогут, в том числе во время жары: достаточно протереть ребенку места, где лимфоузлы. Тогда им станет немного прохладнее.

Важным моментом является добавление в ручную кладь сменной одежды. С собой в путь важно взять медикаменты, как базовые, так и индивидуальные к приему.

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