Врач Макарова рассказала о самых опасных летних травмах и ЧП с детьми

Дети чаще всего травмируются и попадают в ЧП именно летом. В этот сезон родителям как никогда нужно сохранять бдительность и осторожность, предприняв ряд мер по защите самых маленьких. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказала руководитель Центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ Светлана Макарова.

По печальной статистике, большинство (60%) травм детей и подростков происходят дома. Например, это травмы, полученные от острых предметов, углов, электроприборов и, самое популярное — в результате падения из окна. Всему виной москитные сетки, создающие иллюзию безопасности для детей. Облокотившись на них дети срываются, а это происходит за долю секунды.

Как уточнила специалист, 75% случаев бытовых травм происходят в первые три года жизни детей. В дальнейшем они учатся предугадывать угрозы, но все же иногда попадают в неприятные ЧП и истории. Подростки же чаще целенаправленно выбирают высокорискованные действия, хотя во многом осознают опасность.

«Будьте бдительными, не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытым окном! Используйте специальные замки безопасности на окнах. Это сделает процесс проветривания более безопасным», — заключила педиатр.

Родителям также советовали проводить беседы по безопасности с детьми, обговаривать разные действия и потенциальные ситуации.

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