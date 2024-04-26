Педиатр из Ленинского округа смог переехать из общежития в собственную квартиру

Участковый педиатр Абдухолик Холов из Ленинского городского округа переехал из общежития в собственную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что мужчина работает в ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница», а его рабочий стаж составляет порядка двадцати лет. Обладатель сертификата признается, что мечтал о профессии с юности. Со старших классов он начал готовиться к поступлению в медицинский. Образ людей в белых халатах еще с детства запал в душу, хотелось также помогать людям.

О возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье Холов узнал от коллег. По его словам, это позволило его семье решить жилищный вопрос.

«Мы взяли однушку с готовым ремонтом и уже переехали с женой и дочкой. Дочь готовится к поступлению в ВУЗ. Возможно, с нами она жить не будет. В любом случае мы собираемся распланировать площадь так, чтобы и у нас, и у нее было свое личное пространство», — рассказывает он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что новая поликлиника в Лобне начнет прием пациентов уже в первом квартале 2025 года.