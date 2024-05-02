Педиатр Маркова призвала родителей не пытаться помочь ребенку с клещом самостоятельно

Педиатр и детский гастроэнтеролог Дарья Маркова посоветовала родителям не вытаскивать клеща из ребенка и не пытаться решить проблему самостоятельно, а обратиться в травмпункт. Рекомендации эксперта передает «Газета.ру» .

Врач предостерегла родителей от использования народных методов, если ребенка укусил клещ. Многие граждане начинают экспериментировать с маслом и иглой, однако так можно сделать лишь хуже. Главное в таких случаях как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт. Спецалист вытащить кровососа так, что он не оставит и частички себя в ране. Это сможет предотвратить воспаление.

«Второе правило — обязательно удостовериться, что клещ не был переносчиком энцефалита или боррелиоза (болезнь Лайма). В травмпунктах клещей отправляют на исследования по умолчанию», — отметила врач.

Если клеща пришлось достать самостоятельно, то важно сохранить его тельце и передать в лабораторию, дабы убедиться, что насекомое не зараженное. Ребенка тем временем нужно показать педиатру.

Специалист отметила, что против остальных насекомых важно предварительно защищать кожу, и всегда иметь при себе крем от зуда.

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