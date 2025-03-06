Педиатр Мескина назвала способы выбрать игрушки ребенку

По словам врача-педиатра Елены Мескиной, игрушки должны соответствовать возрасту ребенка и быть для него безопасны. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что безопасность игрушек напрямую зависит от возраста ребенка, так как малыши еще не имеют развитых навыков поведения, и могут случайно проглотить детали. Кроме того, игрушки должны быть сделаны из нетоксичных материалов.

По мнению медика, они должны иметь развивающий эффект, поскольку ролевые игры способствуют развитию социальных навыков, дают возможность детям осваивать социальные роли.

Она подчеркнула, что игрушки не должны вызывать у ребенка негативных эмоций.

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