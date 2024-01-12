Педиатр подмосковного НИКИ детства рассказала, какая физическая активность является самой полезной для детей
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Детям и подросткам стоит выбирать аэробные занятия в качестве физической активности, например, бег, прыжки, подвижные игры. Об этом в рамках Недели продвижения активного образа жизни рассказала заведующая отделением муковисцидоза НИКИ детства, врач-педиатр Ирина Фатхуллина, передает Минздрав Подмосковья.
«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет три возрастных категории, для каждой из которых предусмотрены свои нормы и рекомендации по физической активности. Детям и подросткам 5-17 лет нужно активно двигаться не менее 60 минут ежедневно», — уточнила врач.
По ее словам, любая физическая активность поможет укрепить иммунную систему ребенка, а также улучшить его общее самочувствие. Помимо этого, важно также следить за питанием и сном ребенка, добавила Фатхуллина.
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