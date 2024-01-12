Педиатр подмосковного НИКИ детства рассказала, какая физическая активность является самой полезной для детей

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет три возрастных категории, для каждой из которых предусмотрены свои нормы и рекомендации по физической активности. Детям и подросткам 5-17 лет нужно активно двигаться не менее 60 минут ежедневно», — уточнила врач.