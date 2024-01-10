«Педиатры не рекомендуют»: врач объяснила, почему младенец умер от укачивания в Татарстане

Шокирующий случай произошел в Татарстане: младенец умер после того, как 26-летняя мать сильно потрясла его. Об этом пишет SHOT.

Случай произошел в Зеленодольске. Четырехмесячный мальчик никак не мог заснуть и очень громко и сильно плакал. Чтобы успокоить ребенка, женщина стала интенсивно его укачивать, в результате чего малыш перестал дышать и двигаться.



Как рассказала врач общей практики Мария Беляева, в данном случае имел место так называемый синдром детского сотрясения или, как его еще называют, синдром встряхнутого ребенка.

«В мировой практике он встречается в 27 случаях на 100 тыс. младенцев и возникает при слишком сильном воздействии на неокрепший мышечный каркас шеи ребенка при играх, подбрасывании и резком качании», — уточнила медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что этот синдром проявляется рвотой, головокружением и нарушением мозговой деятельности вплоть до летального исхода.

«Для профилактики не рекомендуется сильно укачивать новорожденных, не нужно совершать резкого воздействия. В целом, педиатры не рекомендуют даже долгое укачивание небольшой интенсивности», — подытожила Беляева.

Ранее мы сообщали, что младенец умер в поезде Москва-Чита из-за вируса.