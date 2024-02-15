«Пехорка» в Балашихе стала самым посещаемым парком в крупных муниципалитетах Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На прошлой неделе самым посещаемым парком среди тех, которые расположены в муниципалитетах с населением более 200 тысяч человек, стал парк «Пехорка» в Балашихе, он собрал 37 тысяч жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В пятерку самых популярных также вошли Парк им. Л. Толстого в Химках, Парк Мира в Мытищах, Парк имени Лазутиной в Одинцово и Парк Космос в Сергиевом Посаде.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.