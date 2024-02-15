«Пехорка» в Балашихе стала самым посещаемым парком в крупных муниципалитетах Подмосковья

На прошлой неделе самым посещаемым парком среди тех, которые расположены в муниципалитетах с населением более 200 тысяч человек, стал парк «Пехорка» в Балашихе, он собрал 37 тысяч жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.