Пехотинцы Бороды: за что арестовали троих мужчин в кальянной Екатеринбурга

В Екатеринбурге силовики провели спецоперацию в кальянной на улице Большакова, пишет e1.ru. Задержаны трое мужчин, входящих в круг приближенных к чеченскому авторитету Султану Духаеву, известному по прозвищу Борода. Двоим из них уже предъявили обвинения в вымогательстве в особо крупном размере.

Один из задержанных — Иса Солдамурадов, является выходцем из многодетной семьи, его мать ранее награждали орденом. В 2022 году Солдамурадова уже задерживали за вымогательство, тогда он получил четыре года принудительных работ.

В социальных сетях он активно публиковал видео с боями своего брата Мансура. Сам Мансур Солдамурадов, являющийся чемпионом России по смешанным единоборствам, недавно попал в скандал — он стал подозреваемым по делу о телефонном мошенничестве.

Второй фигурант — Джамалейл Акиев, известный также как Джамал. Знакомые характеризуют его как рядового исполнителя, «обычного пехотинца» в структуре Духаева. Его аккаунты в соцсетях уже удалены.

Третий задержанный — Рахман Рамалданов по прозвищу Раха. Обвинение ему пока не предъявлено, однако в 2018 году он уже был осужден за вымогательство. Ранее он был замечен в компании человека по прозвищу Насик, приближенного к авторитету Гие Свердловскому.

В соцсетях Рамалданов демонстрировал образ успешного и позитивного человека, занимался благотворительностью.

Правоохранительные органы не исключают, что у задержанных могут быть и другие жертвы. Ведется работа по установлению всех пострадавших от их противоправной деятельности.

Кроме того, задержанные могут быть причастны к громкому инциденту, произошедшему в июне 2024 года. Тогда группа лиц устроила стрельбу и массовую драку в так называемом «квартале миллионеров».

Один из участников той потасовки, Абдул-Малик Джабраилов, до сих пор находится в розыске и заочно арестован. Другой фигурант по прозвищу Мага перестал являться на судебные заседания, производство по его делу приостановлено. Следователи проверяют связи задержанных с этими преступлениями.

