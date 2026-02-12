Под Екатеринбургом в ресторане быстрого питания уборщица сломала нос школьнице

Девочка вместе с подругами сидела за столиком и ожидала заказ. У всех посетительниц на руках были чеки, подтверждающие оплату. Тем не менее уборщица, работавшая в зале, решила, что подростки занимают места, ничего не заказав. Женщина начала выгонять школьниц, сопровождая требования грубыми оскорблениями.

В ответ одна из девушек произнесла фразу «сама такая». После этого уборщица нанесла 15-летней посетительнице удар кулаком по лицу. После случившегося нападавшая скрылась в служебном помещении.

Мать пострадавшей вызвала полицию. В больнице у школьницы диагностировали перелом носа. В настоящее время по факту произошедшего организована проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

