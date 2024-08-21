Пекари из Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском профессиональном конкурсе

Жители Подмосковья могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Кубок сельских пекарей России — 2024». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что участниками могут стать специалисты предприятий малых форм хозяйствования, в которых работают не менее двух членов семьи. Конкурс проведут в два этапа: заочный и очный. В финале в октябре 2024 года встретятся восемь команд-лидеров из каждого федерального округа России. Узнать подробности о мероприятии и подать заявку для участия можно здесь. Отметим, что конкурс проведут в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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