Пелагея подала очередной иск к Телегину из-за особняка за 100 млн рублей

Хоккеист Иван Телегин и его экс-супруга певица Пелагея Ханова судятся уже четыре года. Скоро их адвокаты вновь встретятся перед лицом Фемиды, уже из-за особняка стоимостью более 100 млн рублей. Об этом пишет KP.RU .

Судятся бывшие супруги куда дольше, чем прожили в браке. Недавно певица подала иск из-за особняка, за который спортсмен почему-то перестал платить за свою долю коммунальные и иные платежи. По мнению Пелагеи, оценку дома и доли бывшего мужа провели неверно. В связи с этим она и попросила суд пересмотреть детали.

Примечательно, что за последние годы хоккеист отметился в ХК «Авангард». Годовая зарплата там около 20 млн рублей, если не считать премий, призовых турниров и прочего. По новому исполнительному производству звезда хоккея должна более 250 тысяч рублей за обслуживание дома. Полагают, что речь про тот самый особняк в Подмосковье.

Это не единственный долг Телегина. Имеется также «имущественного характера» (данные ФНС): на 59 миллионов 669 тысяч рублей. Возможно, речь об ипотеке за дом. Из-за задолженности спортсмен не может выезжать за границу. Плюс ко всему, он обязан платить алименты двум детям от предыдущих отношений. От брака с Пелагеей есть общий ребенок — семилетняя Таисия. От новой супруги также наследник, который родился в этом году.

Ранее сообщалось, что хоккеист Телегин не снял запрет на выезд за границу дочери.