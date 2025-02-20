Пелагея увезла дочь после запрета бывшего мужа покидать Россию

Уроженка Новосибирска и известная артистка Пелагея проводит совместный отпуск с дочкой на российском курорте, так как бывший муж Иван Телегин запретил вывозить наследницу за границу. Об этом пишет The Voice.

Пелагея и Иван Телегин прожили в браке три года. Их развод состоялся в 2019-м и привел к скандалам и разборкам в суде. У пары есть общая дочь, Таисия. Как отмечают звездные обозреватели, с 2020 года отец редко навещает девочку и почти не принимает участия в ее жизни. Тем не менее ему удалось добиться запрета на вывоз ребенка за границу.

В итоге Пелагея вынуждена следовать правилам, но, судя по последним событиям, певица и дочь уже не слишком грустят из-за отмены заграничных поездок. Сейчас звездная мать вместе с Таисией находятся в Сочи, откуда шлют приветы своим поклонникам через личный блог.

«Приехали в волшебное место! Ребенок, ты счастлив? И я тоже. И ребенок счастлив, и мама счастлива», — сказала бывшая наставница шоу «Голос».

Пелагея показала уютную виллу в горах и радостную дочь, прыгающую на диване.

Ранее сообщалось, что Пелагея подала новый иск к бывшему мужу Телегину из-за особняка за 100 млн рублей.