Пенсии, пособия и маткапитал: что вырастет с 1 февраля

Индексация социальных выплат в феврале станет крупнейшей за весь год: с 1 числа будут пересчитаны более 40 видов пособий, компенсаций и выплат. Об этом свидетельствуют материалы по всем случаям индексации, изученные ТАСС .

Согласно утвержденным документам правительства, государственные выплаты с 1 февраля увеличатся на 5,6%. Повышение затронет сразу несколько ключевых направлений социальной поддержки — от пенсий до помощи семьям с детьми.

В перечень индексации вошли различные виды пенсий, включая выплаты по инвалидности, а также пособия и компенсации гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Повышение также коснется выплат Героям Советского Союза, Героям России, ветеранам и Героям Труда.

Автоматически будут увеличены ежемесячные денежные выплаты инвалидам, а также пособия гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Кроме того, пересчитают единовременные страховые выплаты при несчастных случаях на производстве и профзаболеваниях, а также пособия по безработице.

Значительный блок индексации связан с мерами поддержки семей с детьми. С февраля увеличатся ежемесячные выплаты обладательницам звания «Мать-героиня», различные пособия гражданам с детьми и материнский капитал.

Так, размер маткапитала на первого ребенка составит 728,9 тысячи рублей. На второго ребенка, если семья ранее не получала сертификат на первенца, сумма вырастет до 963,2 тысячи рублей.

Февральская корректировка станет уже второй волной повышения выплат в 2026 году. С 1 января были проиндексированы страховые пенсии по старости — на 7,6%. Тогда же увеличился прожиточный минимум, что повлияло на размеры пособий для семей с детьми и беременных женщин.

Ранее сообщалось, что следующий этап индексации запланирован на 1 апреля — в этот день в стране вырастут социальные пенсии.