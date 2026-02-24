Пенсии придут раньше: россиян обрадуют досрочными выплатами в марте

В марте 2026 года российских пенсионеров ждут небольшие изменения в графике выплат. Причина — традиционные выходные, посвященные Международному женскому дню. Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал, кому и когда ждать пенсию.

Юристы поясняют: все строго по закону. Согласно пункту 125 правил выплаты пенсий (приказ Минтруда), доставлять деньги разрешается не ранее чем за три дня до установленной даты. Это правило в первую очередь касается тех, кто получает пенсию через почту или доставочные организации. У них выплата привязана к конкретному дню по графику — обычно это период с 3 по 25 число месяца.

«В 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье, а с учетом переноса выходные идут блоком с 7 по 9 марта. Если дата получения пенсии по графику попадает на эти дни, доставка может быть произведена досрочно», — отметил парламентарий.

При почтовой доставке, если ваш день выпал на выходной или праздник, почтальон может принести пенсию на несколько дней раньше. Графики определяются на уровне региональных отделений СФР.

Обладатели банковских карт могут не беспокоиться. Для них ситуация остается неизменной: деньги зачисляются на счет и становятся доступны в любой момент независимо от календарных праздников.

Пенсионерам, получающим выплаты на дому, рекомендуют уточнить график в своих почтовых отделениях, чтобы точно знать, когда ждать почтальона с праздничным пополнением бюджета.

Ранее сообщалось, что сенатор разъяснила порядок назначения пенсий работающим и неработающим.