Россияне рассказали, от чего зависит их ощущение счастья

Почти половина жителей России оценивают собственный уровень счастья высоко — на четыре или пять баллов по пятибалльной шкале. К таким выводам пришли аналитики сервиса Работа.ру по итогам опроса, с результатами которого ознакомилась « Газета.Ru ». По данным исследования, 29% участников поставили себе «четверку», еще 19% — максимальную оценку. Около трети респондентов (32%) охарактеризовали свое состояние как среднее, выбрав три балла.

Наиболее высокий уровень удовлетворенности жизнью зафиксирован в Новосибирской области, где более трети опрошенных оценили свое счастье на максимум. В Свердловской области и Краснодарском крае чаще звучала оценка в четыре балла, что также говорит о высокой субъективной удовлетворенности.

Средние показатели чаще отмечали жители Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы. Самые низкие самооценки уровня счастья продемонстрировали участники опроса из Нижегородской области: заметная доля респондентов в этом регионе поставила один или два балла.

По сравнению с прошлым годом картина частично изменилась: ранее лидерами по максимальным оценкам были жители Краснодарского края и Свердловской области, а высокие, но не предельные оценки чаще давали петербуржцы.

Главным фактором, влияющим на ощущение счастья, большинство участников исследования назвали семью. Также часто упоминались общение с близкими и друзьями, наличие любимого человека, удобная городская среда и природное окружение. Значимыми оказались возможности для отдыха, работа по душе, личные увлечения, климат и культурно-спортивная жизнь.

При этом около 35% опрошенных сообщили, что рассматривают переезд в другой город как способ повысить качество жизни и уровень личного благополучия.

Ранее сообщалось, что жалобы людей на зарплаты возмутили мэра Печоры.