Пенсии в России: динамика роста за год и итоги 2025-го

Средний размер назначенных пенсий в России в январе 2026 года достиг 25 255 рублей. За год сумма увеличилась на 9%, или на 2 080 рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые изучило РИА Новости .

Для сравнения: в январе 2025 года средняя пенсия составляла 23 175 рублей. Таким образом, за 12 месяцев выплаты выросли без малого на две с лишним тысячи рублей.

Отмечается также, что по итогам всего 2025 года средний размер пенсии находился на отметке 23 425 рублей. Январские цифры 2026 года уже превысили этот среднегодовой показатель, что отражает продолжающуюся индексацию и корректировку выплат.

