Стало известно, кому в октябре повысят пенсии

С 1 октября некоторым пенсионерам повысят пенсии. О том, кому ждать прибавку, в интервью агентству «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По словам эксперта, пенсии повысят военным пенсионерам, а также приравненным к ним категориям граждан.

Одним из факторов повышения пенсионных выплат является индексация, которая зависит от уровня инфляции. Ранее параметр индексации составлял около 4,5%. Сейчас пенсии планируется проиндексировать на 5,1%, сообщил Гиринский.

Повышение произойдет из-за роста понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего, уточнил эксперт.

С учетом прибавки пенсии военных пенсионеров будут составлять 41,5 тысячи рублей.

Повышенные пенсионные выплаты будут получать более 2,7 млн российских граждан.

Ранее сообщалось о том, что россиянам предлагают вакансии с зарплатой от 400 тысяч рублей.