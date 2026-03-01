Пенсия больше миллиона: назван регион России с «золотыми» пособиями

Работающие летчики-испытатели в Марий Эл получают пенсию, которая больше похожа на джекпот. По данным Социального фонда России, на начало января 2026 года средний размер выплат для этой категории граждан в республике составил 1 075 806 рублей. Цифра выглядит фантастической на фоне остальных регионов, где аналогичные пенсии даже близко не подбираются к полумиллиону. Об этом сообщает ТАСС .

Для сравнения: в Москве работающие испытатели небесной техники довольствуются в среднем 209 тысячами рублей, в Татарстане — около 170 тысяч, а в Ленинградской области — и вовсе 150 тысяч рублей. Разброс внушительный, и он заставляет задуматься о природе такого неравенства.

Эксперты поясняют: формула пенсии летчика-испытателя складывается не только из стажа и зарплаты, но и из множества других переменных. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов обращает внимание на тонкости профессии. Пилоты могут жить в одном регионе, а работать совершенно в другом, обкатывая новые модели самолетов. В дело вступают районные коэффициенты, должностные надбавки и, конечно, степень риска. Ведь опытные испытатели имеют дело с техникой, которая еще не пошла в серийное производство, и цена ошибки там неизмеримо высока.

В среднем же по стране пенсии летчиков-испытателей выглядят скромнее. Сводные данные Соцфонда показывают, что в январе 2026 года средний размер выплат по России составил 168 тысяч рублей. Причем неработающие представители этой героической профессии получают чуть больше — около 174 тысяч, тогда как те, кто продолжает бороздить небо, довольствуются в среднем 151 тысячей рублей. Но Марий Эл, как видно, живет по своим законам — или высота там дает особые привилегии.

Ранее сообщалось, что появился новый способ восстановления стажа ради выплат.