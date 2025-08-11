Пенсионер потерялся в лесу во время сбора грибов

В Тисульском округе Кузбасса 64-летний местный житель, отправившийся в лес за зимними заготовками, потерялся в 12 километрах от родного поселка. Как пишет VSE42.Ru , выйти без помощи спасателей он не мог.

Пенсионер, не рассчитавший свои силы, полностью дезориентировался в лесном массиве. На помощь пришли поисковики и младший сержант Росгвардии Леончиков, который в свой выходной организовал поиски на личном вездеходе. Совместно с сыном пропавшего они прочесали лесной массив и обнаружили мужчину вовремя, в удовлетворительном состоянии.

Как подчеркнули спасители, пожилые люди часто переоценивают свои способности, что играет с ними злую шутку. Пенсионеру повезло, что сын вовремя обратился за помощью. Благодаря его бдительности сибиряк провел в лесу лишь несколько тревожных часов.

Ранее сообщалось, что свидетели по делу украинки Марии Ковальчук рассказали свою версию о травмировании модели в ОАЭ.