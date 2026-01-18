Лурье без ключей, приставы на страже: Долина тратит миллионы в ОАЭ, пока ее ждут в Москве

На фоне напряженной судебной истории в Москве певица Лариса Долина позволила себе роскошный двухнедельный отдых в ОАЭ. Как передает MK.RU , ссылаясь на Mash, артистка остановилась в отеле Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби, выбрав номер премиум-класса и пакет услуг Ultra All Inclusive, общая стоимость которого оценивается в 1, 4 млн рублей.

Отпуск звезды проходил в момент, когда в российской столице служба судебных приставов готовилась к ее принудительному выселению из квартиры. В то время как вторая сторона конфликта, Полина Лурье, ожидала исполнения судебного решения о передаче ключей, Долина наслаждалась отдыхом, который включал доступ к семи ресторанам, спа-комплексу, бассейну и фитнес-залу.

По свидетельствам очевидцев, певица большую часть времени проводила на территории отеля, редко выезжая в город, а ее пляжный досуг сопровождался курением кальяна, играми и безлимитными напитками.

Интересный психологический аспект отмечают свидетели: артистка, находясь на отдыхе, якобы активно следила за новостными Telegram-каналами и обсуждала происходящее в России, в том числе и информацию о выселении. При этом ее реакция, по словам наблюдателей, была спокойной и даже легкой. Соседи по отелю характеризовали Долину как открытого и дружелюбного человека, охотно вступающего в беседы.

Напомним, что Верховный суд признал право на квартиру за Полиной Лурье. Однако акта передачи ключей так и не состоялось. Тем временем юристы заявляют, что дверь в квартиру Ларисы Долиной могут вскрыть приставы, так как по решению суда она должна была съехать.

