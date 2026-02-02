Пенсионер с деменцией бесследно исчез морозной ночью

В ЯНАО завершилась успешная ночная поисковая операция, в результате которой живым был найден 65-летний мужчина, страдающий деменцией. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-медиа» .

Пенсионер ушел из своей квартиры в ночное время, и его отсутствие было быстро обнаружено родственниками, которые незамедлительно обратились за помощью.

Тревожный звонок на горячую линию поискового отряда «Ямал» поступил в 03:44. Добровольцы оперативно приступили к сбору информации для определения возможных маршрутов передвижения и оценки состояния пропавшего. Уже к 04:40 поисковики прибыли в район, где к ним присоединились сотрудники полиции. Совместными усилиями были проверены улицы, дворы и теплые остановки общественного транспорта.

Операция завершилась успехом в 06:50. Поиск был официально закрыт со статусом «Найден, жив!».

