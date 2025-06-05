Пенсионер «задекларировал» деньги и лишился 5 млн рублей

В Кирове 68-летний мужчина лишился пяти миллионов рублей, поверив подставным сотрудникам ФСБ и «Ростелекома». Обман был совершен по известной отработанной схеме, сообщили в телеграм-канале УМВД России по Кировской области.

Все началось с якобы звонка из «Ростелекома» по поводу продления договора на стационарный телефон. Затем разговор с пенсионером перешел на «проблемы с законом»: неизвестные представились сотрудниками военной прокуратуры и ФСБ. На пожилого мужчину оказывали психологическое давление, обвиняя в финансировании украинской армии.

Кировец был готов доказать невиновность. Для этого мошенники предложили ему задекларировать свои сбережения через курьера. Мужчина подготовил и отдал все свои накопления — пять миллионов рублей.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. В полиции в очередной раз напомнили, что ни одна государственная структура не будет требовать перевода или передачи денег через курьера и по телефону.

Ранее сообщалось, что участник СВО из Кузбасса перевел мошенникам многомиллионную компенсацию, полученную за ранение.