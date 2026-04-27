Пенсионер зарезал знакомого и отправился в СИЗО

Бытовой конфликт в Кемерове закончился смертью и тюремной камерой для пенсионера, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на СК Кузбасса.

Сообщается, что 25 апреля мужчина, как установило следствие, схватился за кухонный нож и ударил им своего знакомого прямо в грудь. Пострадавший скончался на месте, не дождавшись скорой.

Теперь обвиняемый, возраст которого уже перешагнул пенсионную планку, будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 25 июня. Суд не нашел оснований отпустить его под домашний арест.

