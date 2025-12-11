Пенсионерам готовят щедрый подарок: кого освободят от налоговой нагрузки до конца года

Депутаты подготовили законопроект, предусматривающий снижение ставок НДФЛ для пенсионеров и россиян предпенсионного возраста. Документ планируется внести в Госдуму в ближайшее заседание. Инициативу разработали Сергей Миронов и Яна Лантратова, текст проекта находится в распоряжении информационного агентства, пишут РИА Новости.

В пояснительной записке указывается, что предлагаемые изменения направлены на установление пониженной налоговой ставки для доходов граждан старшего возраста. Как пояснил Миронов, предлагается освободить от НДФЛ пенсионеров, получающих заработок, размер которого не превышает полуторакратный прожиточный минимум для пенсионеров. Эта величина составляет около ₽22,9 тыс.

Также инициаторы предлагают снизить налоговую нагрузку для работающих пенсионеров и предпенсионеров, которые сейчас выплачивают 13% НДФЛ со своих доходов. Предлагаемые послабления затрагивают граждан с годовым доходом до ₽2,4 млн. Миронов напомнил, что пенсионные выплаты налогом не облагаются, однако доходы от трудовой деятельности для этой категории граждан остаются облагаемыми.

