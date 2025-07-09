Пенсионерам рассказали о возможности получения накопительной части пенсии

Право на получение накопительной части пенсии имеют женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Об этом агентству « Прайм » рассказал кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Накопительная часть представляет собой дополнительную прибавку к пенсии, которая формировалась за счет взносов работодателей с 2002 года. Несмотря на действующий с 2014 года мораторий на дальнейшее формирование накопительной части, граждане могут получить уже накопленные средства.

Узнать размер накопительной части можно через портал «Госуслуги», а также обратившись в Социальный фонд России (СФР), МФЦ или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). При этом порядок получения зависит от суммы накоплений: при сумме менее ₽412 тыс. доступна единовременная выплата, а при превышении этого порога возможно оформление ежемесячных выплат.

Для получения накопительной части необходимо обратиться в СФР или НПФ, где формировались накопления.

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