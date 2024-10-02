Экс-президент США Картер дожил до 100 лет благодаря иммунотерапии

Экс-президент США Джимми Картер дожил до 100 лет, так как ранее лечился от рака помощью иммунотерапии. Об этом пишет People со ссылкой на директора Онкологического центра Мейера при медицинском центре Weill Cornell Джедд Волчок.

Как заявил специалист, в настоящее время иммунотерапия является основой для лечения различных раковых заболеваний, как и хирургия, облучение, химиотерапия, а также таргетная терапия. При этом Картер получает особый вид иммунотерапии, которая называется блокадой чекпойнтов.

В материале указывается, что экс-президент США в течение 19 месяцев находился в хосписе, где сумел справиться с очень большим числом заболеваний, в том числе и раком. В возрасте 91 года у Картера нашли меланому, но уже спустя несколько месяцев она исчезла, так как пациенту сделали удачную операцию и провели лечение иммунотерапией. Примерно через полгода бывший президент США окончательно прекратил лечение.

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