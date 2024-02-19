Пенсионерка из Омска проломила молотком голову спящему внуку

57-летняя женщина в Омске пыталась убить маленького внука, затем ранила свою маму ножом. Пенсионерка нанесла увечье также и себе. Подробности этой кровавой истории публикует сайт aif.ru .

Ситуация развернулась в доме на Левом берегу Омска. По предварительным данным, пожилая женщина зашла в комнату 9-летнего внука рано утром и сделала не менее трех ударов по голове. Увечья ребенка оказались тяжелыми, но родители мальчика успели остановить агрессоршу. Сами они в этот момент были на кухне.

Но ребенке буйство не прекратилось: женщина побежала за ножом и ранила свою 86-летнюю мать, затем нанесла увечья себе. Уже на улице женщину поймали правоохранители. Теперь пенсионерка стала фигурантом дела по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

«Очевидно, что у женщины налицо признаки резкого душевного помешательства. В таком случае после проведения судебной-психиатрической экспертизы ее могут направить не в места лишения свободы, а на принудительное лечение. В любом случае действия женщины содержат признаки покушения на убийство малолетнего, то есть являются особо тяжким преступлением», — прокомментировал aif.ru Вадим Багатурия.

Однако вменяемость или невменяемость женщины сможет теперь подтвердить только психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Испании нашли мертвым россиянина, который угнал вертолет.