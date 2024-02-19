В Испании нашли мертвым Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет – СМИ
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По данным испанских СМИ, в Испании обнаружили тело Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет. Подробности сообщает ТАСС.
Как сообщают журналисты, тело 33-летнего, предположительно, Максима Кузьминова нашли на пандусе гаража. В трупе обнаружили несколько следов от пуль.
Источник в Гражданской гвардии страны рассказал журналистам, что в последнее время Кузьминов часто связывался со спиртным и психотропными веществами. Соседи также заявили, что приезжий вел себя шумно и неадекватно, а под действием алкоголя рассказывал разные истории из жизни.
Полиция Испании подозревает, что Кузьминова могли убить представители спецслужбы Украины, так как он мог сообщить лишнюю информацию посторонним.