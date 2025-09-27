Пенсионерка из Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней

В Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент пенсионерка стала жертвой мошенников, продав им свою квартиру. Об этом сообщила пресс-служба ГУ УМВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Пожилая женщина продала свою квартиру аферистам, а в день передачи ключей закрылась в помещении и отказалась выходить. В самом жилище возник пожар, в результате которого пенсионерка погибла.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подольске задержали двух пенсионеров, которые участвовали в поджоге пиротехники в отделении финансового учреждения. Отмечалось, что пойти на преступление их заставили мошенники, которые накануне украли у пожилых россиян деньги.