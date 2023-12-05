Пенсионерка из Подмосковья умерла на могиле мужа с прахом сына в руках

На Перепечинском кладбище в Солнечногорске скончалась 72-летняя пенсионерка. Женщине внезапно стало плохо возле могилы ее мужа, сообщил «Московский комсомолец» .

По информации издания, пенсионерка пришла на кладбище со старшим сыном, чтобы договориться о захоронении праха своего младшего сына, который умер в середине ноября этого года.

Как рассказал журналистам сотрудник кладбища, женщина сильно нервничала, а затем начала внезапно падать. Сотрудник кладбища ушел за нашатырным спиртом, но когда вернулся, пенсионерка была уже мертва. Прибывшие на место медики констатировали смерть от сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве скончалась пенсионерка, которую пристегнула к батарее собственная дочь.