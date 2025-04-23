Суджанка Евгения Фисенко в свои 87 лет пережила вторую оккупацию, пишет RT. Она рассказала, что помогло ей спастись в голодное время, пока зверствовали вээсушники.

Впервые с нацизмом и жестокостью жительница Суджи познакомилась во времена ВОВ. Немцы захватили город, приходилось выживать. События повторились в 2024 году, когда в пункт пришли бойцы ВСУ.

Как рассказала дочь Фисенко, матери пришлось больше месяца жить без запасов еды. В ее подвал прилетела ракета, все закрутки завалило. Остались только конфеты: их пенсионерка делила с котом и псом.

Вывезли пенсионерку из города 19 сентября.

«После переправы через реку нас перехватили священнослужители, и мы с ними на машинах выехали в безопасное место. Оттуда я сразу набрала сыну, он 6 августа сумел с семьей уехать. Он закричал: «Мама, ты где?! Я еду!» Сказал, это лучший подарок в его жизни. Я просто не могла сдержать слез», — вспоминает женщина.

Ранее сообщалось, что в Судже нашли героиню, которая спасала жителей во время обстрелов ВСУ.