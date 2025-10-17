Пенсионерка стоит в очереди на новое жилье более 60 лет

Жительница Улан-Удэ Зинаида Владимировна ожидает получения жилья от государства 63 года — с момента постановки в очередь в 1963 году. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на канал Mash.

Пенсионерка проживает в деревянном доме 1917 года постройки на центральной улице Соборной, который находится в аварийном состоянии: кровля протекает, печь и завалинки разрушены, а в потолке зияют крупные щели. Для отопления ветхого строения зимой женщине требуется восемь машин дров.

С 2016 года она занимала первую позицию в очереди, а в 2020-м ее дом официально признали непригодным для проживания. В муниципальной администрации утверждают, что подходящего жилья для пенсионерки не нашлось, хотя и предлагали ей варианты, на которые она якобы не соглашалась.

По данным Mash, судебное решение обязывает городские власти предоставить Зинаиде Владимировне квартиру до конца текущего года — в ближайшие месяцы долгожданное переселение может состояться.

