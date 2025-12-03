Пенсионерка восстала из гроба: 95-летнюю женщину едва не похоронили заживо

В Китае произошел шокирующий случай — 95-летняя женщина, которую признали умершей и уже подготовили к погребению, неожиданно очнулась прямо в гробу. Об этом пишут местные СМИ.

95-летняя Ли Сюфэн из Китая пережила невероятное. После падения и травмы головы сосед обнаружил ее без признаков жизни. Попытки разбудить женщину ни к чему не привели, и мужчина, решив, что пенсионерка скончалась, начал готовиться к похоронам.

Тело Ли Сюфэн поместили в традиционный гроб с открытой крышкой, чтобы родные могли проститься. Однако за день до запланированных похорон сосед с ужасом обнаружил, что гроб пуст. Вместо этого «усопшая» спокойно сидела на кухне и готовила еду, объяснив, что просто крепко спала и проснулась от голода.

Прибывшие медики диагностировали у старушки редкое состояние — так называемую искусственную смерть, вызванную временной остановкой дыхания и глубоким угнетением жизненных функций. Несмотря на счастливое «воскрешение», женщина столкнулась с серьезной бытовой проблемой: все ее личные вещи, включая одежду и постель, по местному обычаю уже успели сжечь, чтобы очистить пространство.

Подобные случаи, хотя и крайне редки, периодически фиксируются в мире, заставляя медиков и простых людей с особым вниманием относиться к констатации смерти.

