Пенсионерка из Сосновоборска Красноярского края отказалась от иска о признании недействительной сделки по продаже своей квартиры после предупреждения адвоката о возможной принудительной госпитализации. Об этом сообщил телеграм-канал Baza, передает КП.

76-летняя женщина продала квартиру в октябре 2024 года за 3,6 миллиона рублей. Сделка была оформлена при участии риэлторов и нотариуса, расчет проведен через безопасный счет. Покупателями выступила семья, приобретавшая жилье для родственника — участника специальной военной операции.

Спустя время пенсионерка, сославшись на пример певицы Ларисы Долиной, заявила, что стала жертвой мошенников и не отдавала себе отчета в действиях. После того как уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, она подала гражданский иск, утверждая о наличии у себя когнитивных расстройств. Адвокат ответчиков представила в суде доказательства обратного: женщина самостоятельно вела переговоры, ходила в банк, пересчитывала деньги и добровольно освободила жилплощадь.

Перед решающим заседанием юрист в приватной беседе призвала истицу к совести, а в суде публично предупредила, что официальное признание ее недееспособной по результатам иска может повлечь принудительное помещение в психоневрологический диспансер. После этого пенсионерка немедленно отозвала свои требования.

Ранее сообщалось, что бельгийские пекари стали готовить пироги с золотыми слитками.