Пенсионерку с Кубани обязали выплатить 85 тыс. рублей за комментарий о главе района

На Кубани произошла история, которая больше похожа на сюжет социальной драмы, чем на рядовой судебный спор. Все началось с того, что 80-летняя пенсионерка Маргарита Белых, усомнившись, как тратятся бюджетные средства, оставила в соцсетях резкий, но краткий комментарий в адрес главы своего района. Фраза «Лжет как дышит!» обернулась для нее многолетними финансовыми проблемами. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Суть конфликта быстро вышла за рамки простой обиды. Чиновник Максим Бондаренко подал иск о защите чести и достоинства. Сначала суд назначил символический штраф в тысячу рублей, что могло бы поставить точку в деле. Однако районный глава подал апелляцию, увеличив свои требования до 300 тыс. рублей, ссылаясь на судебные издержки и услуги адвоката. В итоге суд постановил взыскать с пенсионерки 85 тыс. рублей, которые она будет вынуждена выплачивать из своей скромной пенсии в течение пяти лет.

Последствия этого решения оказались тяжелыми и показательными. Пенсионерка, чье здоровье и без того ослаблено, поставлена на грань выживания, в то время как чиновник, представляющий власть, предстал в глазах общественности как человек, использующий судебную систему для сведения личных счетов с уязвимым гражданином. Особую остроту ситуации придает тот факт, что более серьезные обвинения, звучавшие в адрес Бондаренко в независимых медиа, остались без судебного ответа с его стороны. Это заставляет задуматься, была ли цель — восстановить справедливость, или же продемонстрировать силу и безнаказанность.

Таким образом, наблюдается тревожная картина, где формальное право может быть обращено против самого незащищенного, а ресурсы государства используются для усмирения инакомыслия, даже выраженного в трех словах. Дело пенсионерки стало символом дисбаланса между властью и обычным человеком, заставляя общество задаваться неприятными вопросами о приоритетах тех, кто призван служить людям. Когда борьба за репутацию превращается в финансовое подавление критики, это говорит не о силе власти, а о ее глубочайшей уязвимости.

