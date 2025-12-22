Пенсионерку загнали в долговую яму почти на ₽2 млн по «схеме Долиной»

В Надыме вынесен показательный вердикт по делу о финансовом мошенничестве, жертвой которого стала местная пенсионерка. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , суд защитил пожилую жительницу, но лишь частично.

По предварительной версии, мошенник, представившись руководителем женщины, несколько дней запугивал ее, угрожая уголовной статьей о неразглашении тайн следствия. В состоянии стресса пенсионерка оформила кредиты в четырех разных банках, обналичила деньги и перевела их на так называемый «безопасный счет» злоумышленников. В полицию она обратилась лишь спустя месяц, после разговора с сыном. Пенсионерке пришлось подать иски по всем кредитам, чтобы признать их недействительными и взятыми под давлением.

Надымский городской суд, рассмотрев обстоятельства, освободил женщину от уплаты процентов по одному из четырех кредитов, которые она оформила под психологическим давлением аферистов в прошлом году. Однако основной долг почти в 1,8 миллиона рублей ей предстоит выплачивать банкам еще несколько лет, так как остальные иски пока находятся на рассмотрении.

Ключевую роль в судебном решении сыграла комплексная судебно-психиатрическая экспертиза.

«Было установлено, что пенсионерка не в полной мере осознавала совершенные ею действия. На сегодняшний день рассмотрено только одно исковое заявление городского прокурора к банковскому учреждению», — прокомментировала помощник Надымского городского прокурора Мария Власова.

Именно этот вывод позволил прокурору подать иск о признании кредитных договоров недействительными и освободить пострадавшую от части финансовых последствий.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще использовать метод «фантомной угрозы» для опустошения счетов россиян.