Пенсионеры из Подмосковья теперь смогут оформить доплату к пенсии онлайн

Подмосковные пенсионеры теперь смогут оформить ежемесячную доплату к пенсии до восемнадцати тысяч рублей в электронном виде, сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Такую доплату в регионе получают свыше тридцати двух тысяч человек, напомнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Напомню, что доплата одиноко проживающим пенсионерам назначается автоматически, но возникали ситуации, когда пенсионерам, проживающим в семье, нужно было подать заявление и теперь это можно сделать <…> не выходя из дома», — подчеркнула она.

Людмила Болатаева добавила, что на данную меру поддержки в бюджете Подмосковья предусмотрено порядка двух миллиардов рублей.

Оформить доплату можно через региональный портал госуслуг. Ежемесячные выплаты получают неработающие пенсионеры старше шестидесяти пяти лет, проживающие одни или в семье с неработающим пенсионером.

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