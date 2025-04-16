Пара пенсионеров не смогла получить лекарства в деревне Леонидово Курской области из-за оккупации ВСУ. Как пишет RT, пожилые жители скончались.

Местный житель курской деревни рассказал о смерти пенсионеров. По его словам, первый дни вторжения были страшными: колонны вражеской техники и бойцов ВСУ, которые не отличались приветливым поведением. Продолжалось это и ночью, и днем. Жители замирали в напряжении.

По мнению собеседника, Леонидово удобно располагалось для ВСУ. По этой причине пункт оснастили пушками, например дальнобойными французскими CAESAR, а также польскими самоходками.

Время было тяжелое. По словам мужчины, оккупация сильно подорвала здоровье его родителей.

«Маме было 95, отцу 98, он ветеран войны. У обоих были проблемы со здоровьем. Когда лекарства закончились, я попросил у военных ВСУ помощи, когда те пришли к нам с очередной проверкой. Они пообещали, но так и не принесли лекарств. Мамы не стало 25 октября, отец умер через четыре дня», — рассказал он RT.

Хоронить близких пришлось в огороде, в гробах, сделанных из подручных материалов.

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