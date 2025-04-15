Эксперт объяснил, почему ВСУ не захотели покидать монастырь под Курском

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 рассказал , почему украинские бойцы не покидают Белогорский мужской монастырь в Горнале под Курском.

Украинские военные не сдаются в плен и удерживают монастырь по приказу Киеву, считает эксперт. Это старый метод немцев со времен ВОВ — создавать опорные пункты в святынях. Это снижало шансы на то, что по строению применят тяжелое вооружения. Говоря о монастыре под Курском, Дандыкин считает, что группировку уберут в любом случае, даже если придется повредить здание.

«Я думаю, что им поступило указание сверху не сдаваться. Наверняка тут есть и материальный фактор. Вполне вероятно, что им пообещали платить в тройном размере за то, что они продолжат сидеть в этом монастыре», — пояснил Дандыкин.

Также он напомнил, что именно этот гарнизон ВСУ был разбавлен националистами, которые убили офицера, ведущего переговоры по плену в ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российская армия почти полностью выбила ВСУ из двух населенных пунктов Курской области.